Стан регіонів на ранок 9 червня із даних ОВА

У Харківській, Луганській та Донецькій областях є загиблі внаслідок активного обстрілу окупантів сходу та півдня України.
Повідомляється з даних обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 9 червня.
Луганщина: Сєвєродонецьк – в епіцентрі подій. Увечері окупанти двічі потрапили по "Азоту". Пошкоджено не менше двох цехів на різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех з виробництва аміаку. З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Горське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Камишеваху, Павлоград, що під Сєверодонецьком. По Тошківці окупанти завдали авіаудару. По області 4 людей загинуло, 5 – поранено.
Донецька область: активні бойові дії на всій лінії фронту. Ворог завдав ракетних ударів по Бахмуту, Кураховому, с. Щурове, бив із важкої артилерії по Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. За добу 4 людей загинуло, 11 поранено. Область залишається без газу. Частково – без води та електрики. До більш ніж 330 населених пунктів, де немає електропостачання, додався Торецьк – під час обстрілу пошкоджено лінію 110 кВт. Йде евакуація населення з контрольованої частини території області.
Миколаївська область: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза населеними пунктами. Потерпілих та пошкоджень немає. Триває обстріл у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджено житлові будинки. Миколаївський район: вночі внаслідок обстрілу Куцурубської громади у с. Прибузьке пошкоджено лінію електропередачі. Постраждалих нема.
Херсонська область: ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутні і в Херсоні, і в передмісті. Більше тижня у самому Херсоні та у багатьох тергромадах немає мобільного та інтернет зв'язку, проблеми зі зняттям готівки, зокрема, пенсій. У той же час окупаційна влада заявляє про запуск свого інтернету, який блокуватиме доступ до українських сайтів. У Херсоні та великих містах стала з'являтися інформація про те, що окупанти перевозять у міста свої сім'ї.
Відносно спокійно ніч пройшла у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях.
Луганщина: Сєвєродонецьк – в епіцентрі подій. Увечері окупанти двічі потрапили по "Азоту". Пошкоджено не менше двох цехів на різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех з виробництва аміаку. З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Горське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Камишеваху, Павлоград, що під Сєверодонецьком. По Тошківці окупанти завдали авіаудару. По області 4 людей загинуло, 5 – поранено.
Донецька область: активні бойові дії на всій лінії фронту. Ворог завдав ракетних ударів по Бахмуту, Кураховому, с. Щурове, бив із важкої артилерії по Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. За добу 4 людей загинуло, 11 поранено. Область залишається без газу. Частково – без води та електрики. До більш ніж 330 населених пунктів, де немає електропостачання, додався Торецьк – під час обстрілу пошкоджено лінію 110 кВт. Йде евакуація населення з контрольованої частини території області.
Миколаївська область: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза населеними пунктами. Потерпілих та пошкоджень немає. Триває обстріл у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджено житлові будинки. Миколаївський район: вночі внаслідок обстрілу Куцурубської громади у с. Прибузьке пошкоджено лінію електропередачі. Постраждалих нема.
Херсонська область: ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутні і в Херсоні, і в передмісті. Більше тижня у самому Херсоні та у багатьох тергромадах немає мобільного та інтернет зв'язку, проблеми зі зняттям готівки, зокрема, пенсій. У той же час окупаційна влада заявляє про запуск свого інтернету, який блокуватиме доступ до українських сайтів. У Херсоні та великих містах стала з'являтися інформація про те, що окупанти перевозять у міста свої сім'ї.
Відносно спокійно ніч пройшла у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях.
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