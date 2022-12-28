27 грудня відбувся круглий стіл на тему «Новий рік – загрози, виклики, сподівання» у форматі відеоконференції, організований платформою "Укрінформ".
Лідери міжнародних рухів, фондів, політологи, юристи, громадські діячі, митці обговорили ймовірність нового наступу з території республіки білорусь, готовність України відбити наступ, наслідки залучення зс рб до бойових дій для білорусів та режиму лукашенка, нову хвилю мобілізації в росії та чи зачепить мобілізація до лав армії росії білорусів.
Україна зараз може запропонувати світові нову світоглядну та ціннісну парадигму. Про це сказав діяч мистецтв, волонтер Олесь Журавчик під час круглого столу в Укрінформі.
Лідери міжнародних рухів, фондів, політологи, юристи, громадські діячі, митці обговорили ймовірність нового наступу з території республіки білорусь, готовність України відбити наступ, наслідки залучення зс рб до бойових дій для білорусів та режиму лукашенка, нову хвилю мобілізації в росії та чи зачепить мобілізація до лав армії росії білорусів.
Україна зараз може запропонувати світові нову світоглядну та ціннісну парадигму. Про це сказав діяч мистецтв, волонтер Олесь Журавчик під час круглого столу в Укрінформі.
Він зазначив, що одним із важливих чинників є культурна експансія саме через смисли, нові образи, нові архетипи, а також цінності, тому що це основне, що ми можемо запропонувати.
За словами оратора, на сьогодні навіть у поп-музиці вже починають з'являтися давні українські архетипи.
За словами оратора, на сьогодні навіть у поп-музиці вже починають з'являтися давні українські архетипи.
Як повідомлялося, дружина Президента України Олена Зеленська спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком презентували в Парижі проєкт Ukraine. Out of blackout.
Заочні вироки та позбавлення громадянства знищують громадську думку у білорусі - опозиціонер.
У білорусі цілеспрямовано знищується громадська думка, про що свідчать заочні вироки та позбавлення громадянства.
Про це заявив голова Благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич під час круглого столу в Укрінформі.
Францкевич наголосив, що білорусь перебуває на шляху зближення з росією, що може коштувати першій державності.. Зокрема, він наголосив, що кремль намагається дотиснути лукашенка, щоб той почав виконувати домовленості угоди в рамках союзної держави.
Як повідомлялося, у білорусі мінський міський суд заочно засудив до 12 років колонії загального режиму плавчиху Олександру Герасименко у справі про створення екстремістської організації та заклики до санкцій проти білорусі. У цій же справі також заочно було засуджено виконавчого директора Фонду Олександра Опейкіна. Його також засудили до 12 років, але у колонії посиленого режиму.
Обвинувачені на суді не були присутніми, оскільки перебувають за кордоном з осені 2020 року. Це перший вирок у білорусі у кримінальній справі, яка розслідувалася в рамках "спецпровадження".
Обвинувачені на суді не були присутніми, оскільки перебувають за кордоном з осені 2020 року. Це перший вирок у білорусі у кримінальній справі, яка розслідувалася в рамках "спецпровадження".
Білоруський контингент можуть задіяти на окупованих територіях росії - опозиціонер
Військовослужбовців з білорусі можуть задіяти на тимчасово захоплених рф територіях України для здійснення "стабілізаційних заходів".
Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич під час круглого столу в Укрінформі.
На думку Францкевича, для прямого сухопутного вторгнення передумов поки немає. За його словами, у рб немає достатньої кількості військ для вторгнення на територію України.
Лідер Міжнародного руху "Говоріть голосніше!", російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм є, на його думку, подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.
Лідер Міжнародного руху "Говоріть голосніше!", російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм є, на його думку, подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.
Як повідомлялося, українські прикордонники поки не відзначають створення в білорусі наступального угрупування, яке було б готове станом на сьогодні здійснити вторгнення з території рб.
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