10:52 28 грудня Київ, Україна

27 грудня відбувся круглий стіл на тему «Новий рік – загрози, виклики, сподівання» у форматі відеоконференції, організований платформою "Укрінформ".



Лідери міжнародних рухів, фондів, політологи, юристи, громадські діячі, митці обговорили ймовірність нового наступу з території республіки білорусь, готовність України відбити наступ, наслідки залучення зс рб до бойових дій для білорусів та режиму лукашенка, нову хвилю мобілізації в росії та чи зачепить мобілізація до лав армії росії білорусів.



Україна зараз може запропонувати світові нову світоглядну та ціннісну парадигму. Про це сказав діяч мистецтв, волонтер Олесь Журавчик під час круглого столу в Укрінформі.

"Зараз боротьба йде у напрямку сильних міфологем та відродження тих стародавніх образів, які присутні в нашій культурі не тисячу років, не від Київської Русі. Я вважаю, що ці коди у нас проростають з давніх-давен, яким близько 10 тисяч років. Це однозначно початок так званої Трипільської культури – це була велика цивілізація, яка свого часу дала великий поштовх для розвитку людства. І мені здається, що Україна зараз перебуває у такій фазі, що може запропонувати нову світоглядну, ціннісну парадигму насамперед”, - сказав Журавчик.

Він зазначив, що одним із важливих чинників є культурна експансія саме через смисли, нові образи, нові архетипи, а також цінності, тому що це основне, що ми можемо запропонувати.



За словами оратора, на сьогодні навіть у поп-музиці вже починають з'являтися давні українські архетипи.

"Навіть у поп-сфері всі почали згадувати ті образи. То образ русалки, то образ Мавки, то образ козака-характерника – і багато таких архетипів відроджується. Вони просто проростають. І зараз молодіжна творчість пішла. Вони знімають кліпи, пишуть вірші, де витягують глибинні, сильні архетипи. Я переконаний, що вони відродять наші давні традиції», – додав Журавчик.

Як повідомлялося, дружина Президента України Олена Зеленська спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком презентували в Парижі проєкт Ukraine. Out of blackout.



Заочні вироки та позбавлення громадянства знищують громадську думку у білорусі - опозиціонер.



У білорусі цілеспрямовано знищується громадська думка, про що свідчать заочні вироки та позбавлення громадянства.



Про це заявив голова Благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич під час круглого столу в Укрінформі.

"Вчора в білорусі було проведено перший заочний вирок. Тобто людей, які не перебувають на території рб, заочно засудили до 15 років. Водночас, готуються зараз заочно позбавляти громадянства. Людей щодня ув'язнюють. Про які соціологічні опитування йтиметься", - зазначив він.

Францкевич наголосив, що білорусь перебуває на шляху зближення з росією, що може коштувати першій державності.. Зокрема, він наголосив, що кремль намагається дотиснути лукашенка, щоб той почав виконувати домовленості угоди в рамках союзної держави.

"Для білорусів це свідчитиме не лише про втрату суверенітету, а загалом про втрату такої держави, бо передбачено єдине військо та єдина валюта», - сказав глава БФ.

Як повідомлялося, у білорусі мінський міський суд заочно засудив до 12 років колонії загального режиму плавчиху Олександру Герасименко у справі про створення екстремістської організації та заклики до санкцій проти білорусі. У цій же справі також заочно було засуджено виконавчого директора Фонду Олександра Опейкіна. Його також засудили до 12 років, але у колонії посиленого режиму.



Обвинувачені на суді не були присутніми, оскільки перебувають за кордоном з осені 2020 року. Це перший вирок у білорусі у кримінальній справі, яка розслідувалася в рамках "спецпровадження".



Білоруський контингент можуть задіяти на окупованих територіях росії - опозиціонер



Військовослужбовців з білорусі можуть задіяти на тимчасово захоплених



Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич під час круглого столу в Укрінформі. Військовослужбовців з білорусі можуть задіяти на тимчасово захоплених рф територіях України для здійснення "стабілізаційних заходів".Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич під час круглого столу в Укрінформі.

"Ми маємо інформацію, що росія тиснутиме на лукашенка, щоб втягнути білоруських солдатів у війну. Йдеться про контингент із 10-15 тис. воїнів із республіки білорусь, яких заведуть на вже окуповані території для певних стабілізаційних заходів", - сказав він.

На думку Францкевича, для прямого сухопутного вторгнення передумов поки немає. За його словами, у рб немає достатньої кількості військ для вторгнення на територію України.



Лідер Міжнародного руху "Говоріть голосніше!", російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм є, на його думку, подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.

"Якщо все ж таки наступ відбудеться, то білоруські солдати стануть "гарматним м'ясом" для розмінування території. Ними прикриватимуться, щоб увійти на українську територію", - вважає він.

Як повідомлялося, українські прикордонники поки не відзначають створення в білорусі наступального угрупування, яке було б готове станом на сьогодні здійснити вторгнення з території рб.