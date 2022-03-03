Відбулося перше засідання Координаційного центру трансформації вугільних регіонів

09:07 09 жовтень Київ, Україна

У четвер, 8 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перше засідання Координаційного центру трансформації вугільних регіонів.



Учасники обговорили створення Концепції реформування вугільної промисловості та вугільних регіонів України та Національної програми трансформації вугільних регіонів до 2027 року, а також підняли питання про перспективи енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною щодо трансформації вугільних регіонів України.



Денис Шмигаль наголосив, що реформа вугільної галузі визначена президентом України як одна з пріоритетних задач. І ця тема неодноразово піднімалася на зустрічах з міжнародними партнерами України. «Ми особисто обговорили трансформацію вугілля з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом. Всі міжнародні партнери готові підтримати наші прагнення та ініціативи в справедливій трансформації вугільних регіонів», - сказав глава уряду.



На засіданні Координаційного центру в.о. міністра енергетики Ольга Буславець представила Концепцію реформування вугільної галузі і План пріоритетних дій уряду у вугільній галузі. Окреслено основні проблеми вугільної галузі та запропоновано можливі шляхи їхнього вирішення.



Крім того, міністр у справах громад і територій Олексій Чернишов представив бачення Національної програми трансформації вугільних регіонів України до 2027 року. Концепція містить ключові принципи і компоненти регіональної трансформації, а також способи стимулювання інвестицій у вугільну промисловість.