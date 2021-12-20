Відбулася зустріч Дмитра Разумкова з главою парламенту Люксембургу

Голова ВР України Дмитро Разумков
, який перебуває з робочим візитом у Люксембурзі, зустрівся з головою Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург
Фернаном Етгеном.
«Високо цінуємо те, що Люксембург послідовно підтримує і є співавтором всіх без винятку резолюцій Генасамблеї ООН з українського питання в контексті російської збройної агресії на Донбасі і окупації Автономної Республіки Крим», - сказав Разумков.
Голова парламенту зазначив, що деокупація півострова має пріоритетне значення для України.
«Ситуація в Криму продовжує погіршуватися в багатьох сферах життєдіяльності: від мілітаризації до порушення прав людини і основних свобод, а також довгострокових загроз екологічної безпеки регіону», - сказав він.
Глава парламенту висловив надію на подальшу підтримку Люксембургом зусиль України, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, і запросив місцевих депутатів відвідати нашу державу.
Разумков також додав, що Україна підтримує головування Люксембургу в Раді ООН з прав людини в 2022 -2024 роках.
Як зазначив голова Верховної Ради, останнім часом відносини між нашими країнами стрімко розвиваються.
«Люксембург входить в десятку країн за обсягом інвестицій в Україну з країн ЄС. За дев'ять місяців минулого року надійшло майже 1,2 млрд дол. США прямих інвестицій», - зазначив Разумков.
За його словами, Верховна Рада приймає рішення, які сприятимуть залученню інвестицій.
«У стінах українського парламенту була прийнята низка законопроєктів, щоб залучити додаткові інвестиції з іноземних держав, сподіваюся, і з Люксембургу», - сказав Разумков.
Крім того, Разумков вказав на небезпеку завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».
«На жаль, ми добре знаємо, чим закінчуються подібні проєкти, і як в один момент так званий енергетичний проєкт стає елементом тиску", - сказав голова Верховної Ради і додав, що "Північний потік-2" може стати таким елементом тиску, і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером російського газу.
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