Відбулася зустріч Дмитра Разумкова з главою парламенту Люксембургу

18:17 23 березень Київ, Україна

Голова ВР України Дмитро Разумков , який перебуває з робочим візитом у Люксембурзі, зустрівся з головою Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург Фернаном Етгеном.

«Високо цінуємо те, що Люксембург послідовно підтримує і є співавтором всіх без винятку резолюцій Генасамблеї ООН з українського питання в контексті російської збройної агресії на Донбасі і окупації Автономної Республіки Крим», - сказав Разумков.

Голова парламенту зазначив, що деокупація півострова має пріоритетне значення для України.

«Ситуація в Криму продовжує погіршуватися в багатьох сферах життєдіяльності: від мілітаризації до порушення прав людини і основних свобод, а також довгострокових загроз екологічної безпеки регіону», - сказав він.

Глава парламенту висловив надію на подальшу підтримку Люксембургом зусиль України, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, і запросив місцевих депутатів відвідати нашу державу.







Разумков також додав, що Україна підтримує головування Люксембургу в Раді ООН з прав людини в 2022 -2024 роках.



Як зазначив голова Верховної Ради, останнім часом відносини між нашими країнами стрімко розвиваються.

«Люксембург входить в десятку країн за обсягом інвестицій в Україну з країн ЄС. За дев'ять місяців минулого року надійшло майже 1,2 млрд дол. США прямих інвестицій», - зазначив Разумков.

За його словами, Верховна Рада приймає рішення, які сприятимуть залученню інвестицій.

«У стінах українського парламенту була прийнята низка законопроєктів, щоб залучити додаткові інвестиції з іноземних держав, сподіваюся, і з Люксембургу», - сказав Разумков.

Крім того, Разумков вказав на небезпеку завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».