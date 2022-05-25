Сорос: Війна в Україні може стати початком світової

На форумі в Давосі мільярдер заявив, що єдиний спосіб зберегти світ – це перемогти російську армію.
Американський мільярдер і засновник Фонду відкритого товариства Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому найкращий спосіб зберегти вільну цивілізацію для Заходу - перемогти президента Росії Володимира Путіна.. Про це Сорос сказав під час форуму у Давосі.
За його словами, вторгнення може стати початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її.
За його словами, вторгнення може стати початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її.
Він зазначив, що путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом і досягне всіх цілей кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.
Він також додав, що "чим слабшим стає путін, тим більш непередбачуваним він стає".
Сорос сказав, що Євросоюз повинен зрозуміти, що путін може відключити російський природний газ, на який зараз припадає близько 40% потреб Європи, "поки це дійсно боляче".
Також Сорос сказав, що не може передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу.
Сорос сказав, що Євросоюз повинен зрозуміти, що путін може відключити російський природний газ, на який зараз припадає близько 40% потреб Європи, "поки це дійсно боляче".
Також Сорос сказав, що не може передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу.
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