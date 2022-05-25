Сорос: Війна в Україні може стати початком світової

07:33 25 травня Киев, Украина

На форумі в Давосі мільярдер заявив, що єдиний спосіб зберегти світ – це перемогти російську армію.





За його словами, вторгнення може стати початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Американський мільярдер і засновник Фонду відкритого товариства Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому найкращий спосіб зберегти вільну цивілізацію для Заходу - перемогти президента Росії Володимира Путіна.. Про це Сорос сказав під час форуму у Давосі.За його словами, вторгнення може стати початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її.

"Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію - якнайшвидше перемогти путіна. У цьому є суть", - додав Сорос.

Він зазначив, що путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом і досягне всіх цілей кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.

"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти", - сказав Сорос.

Він також додав, що "чим слабшим стає путін, тим більш непередбачуваним він стає".



Сорос сказав, що Євросоюз повинен зрозуміти, що путін може відключити російський природний газ, на який зараз припадає близько 40% потреб Європи, "поки це дійсно боляче".



Також Сорос сказав, що не може передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу.