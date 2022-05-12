Солдати рф - гарматне м'ясо

11:18 12 травня Київ, Україна

Російські добровольці, яких відправляють на війну в Україну, через низький рівень підготовки є гарматним м'ясом.



Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.



Як відомо, у рф є учасники війн у Чечні чи Сирії, які добровільно готові воювати проти України. В основному йдеться про немолодих чоловіків. За словами Жданова, за часів колишнього СРСР таких добровольців збирали на тримісячні збори для відновлення навичок, потім вони проходили теоретичну та практичну частину, бойове злагодження та тактичні навчання. Лише після цього їх відправляли на фронт.



Зараз же в рф, зазначає експерт, людям грубо кажучи нагадують, з якого боку триматися за автомат, після чого одразу кидають на передову.



"Це просто "гарматне м'ясо". Люди, які колись тримали автомат. Не більше", - зазначає експерт.



Ще однією проблемою для ворога він назвав стару радянську техніку, у яку садять добровольців через дефіцит сучасної. Експерт пояснює, що залежно від ділянки фронту, такі "вояки" виявляють себе по-різному. Воювати з теробороною, у якої не вистачає важкої техніки та зброї, - це одне, тоді як із механізованими та аеромобільними бригадами, - бої вже зовсім інші.