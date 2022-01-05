Погоджувальна рада визначити офіційне ставлення України до ситуації в Білорусі

18:34 28 серпень Київ, Україна

Погоджувальна рада голів фракцій і груп ВР збереться 31 серпня, для узгодження формулювань до ситуації, яка відбувається в Білорусі.

Четверта сесія Верховної Ради дев'ятого скликання відкриється, як планувалося раніше, у вівторок, 1 вересня.

На засіданні погоджувальної ради зазвичай обговорюється порядок денний майбутнього пленарного тижня. Однак, за словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент розгляне постанову про минулі вибори в Білорусі тільки за підсумками погоджувальної ради, так як депутати повинні узгодити свої формулювання до подій в сусідній країні.

"Постанови повинні пройти комітет, вони повинні бути підготовлені. Я думаю, що це буде для депутатів Верховної Ради досить дискусійне питання в формулюваннях, які є в тих чи інших пропозиціях, тому це буде обговорюватися на погоджувальній раді. А вже, виходячи з цього, будемо приймати рішення: включати не включати, розглядати, коли і в якому режимі це може статися ", - зазначив з цього приводу Разумков.

У свою чергу, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, Україна деякий час повинна бути максимально нейтральною в своїх висловлюваннях щодо Білорусі, щоб не підвищити ризики військової загрози.



Згідно з календарним планом, народні депутати у вересні по два тижні працюватимуть в пленарному режимі. Сесії будуть з 1 по 4 і з 14 по 18 вересня. У парламентських комітетах депутати працюють з 7 по 11 і з 21 по 25 вересня.