Сполучені Штати виділять ООН $68 млн на закупівлю української пшениці
12:00 17 серпня Київ, Україна
США розраховують на збільшення масштабів вивезення збіжжя з України.
Про це повідомив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми підтримуємо продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - заявив Блінкен.
На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за допомогою якого виділятимуться гроші, цієї суми має вистачити на 150 000 тонн української пшениці.
16 серпня з українського порту "Південний" вийшло перше судно з 23 000 тонн пшениці, яке замовила ВПП ООН для гуманітарної підтримки Ефіопії, де історична посуха загрожує мільйонам людей голодом.
"Цю додаткову пшеницю буде використано для того, щоб прогодувати людей у країнах, які стикаються з сильним голодом і недоїданням, але потрібно набагато більше, щоб світ зміг оговтатися від глобальних руйнувань, викликаних жорстокою війною путіна", - йдеться у заяві USAID.
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