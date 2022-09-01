Сполучені Штати виділять ООН $68 млн на закупівлю української пшениці

12:00 17 серпня Київ, Україна

США розраховують на збільшення масштабів вивезення збіжжя з України.

Про це повідомив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми підтримуємо продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - заявив Блінкен.



На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за допомогою якого виділятимуться гроші, цієї суми має вистачити на 150 000 тонн української пшениці.



16 серпня з українського порту "Південний" вийшло перше судно з 23 000 тонн пшениці, яке замовила ВПП ООН для гуманітарної підтримки Ефіопії, де історична посуха загрожує мільйонам людей голодом.