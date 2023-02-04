Сполучені Штати передадуть Україні бомби, що самонаводяться GLSDB

08:30 04 лютого Київ, Україна

Сполучені Штати мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення. Про це у п'ятницю, 3 лютого, сказав на брифінгу речник Пентагону, генерал Пет Райдер.

"У рамках програми USAI ми надамо Україні GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокаліберні бомби наземного запуску). - ред.)", - сказав він.

Його заява стала першим офіційним підтвердженням, що США готові включити в допомогу Україні цей тип боєприпасів із системою самонаведення на ціль та дальністю до 150 км.

"Ці боєприпаси дозволять ЗСУ отримати більшу вогневу дальність, а також проводити операції із захисту своєї країни та повернути свої суверенні території, які окупувала росія", - підсумував Райдер.

При цьому Райдер не уточнив, чи включені GLSDB до нового пакету американської військової допомоги Україні, але наголосив, що боєприпаси надаються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Зазначимо, що GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати HIMARS/MLRS. Наведення на ціль - по GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети в польоті, випускає міні-крила і, плануючи, летить до мети.

Напередодні ЗМІ повідомили, що США готують новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше можуть увійти далекобійні ракети – бомби GLSDB із радіусом дії 94 милі (до 150 км).

Зазначимо, Борис Джонсон перебуває у США із наміром зробити все можливе для посилення військової допомоги Україні.