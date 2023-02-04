Сполучені Штати передадуть Україні бомби, що самонаводяться GLSDB

Сполучені Штати мають намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення. Про це у п'ятницю, 3 лютого, сказав на брифінгу речник Пентагону, генерал Пет Райдер.
Його заява стала першим офіційним підтвердженням, що США готові включити в допомогу Україні цей тип боєприпасів із системою самонаведення на ціль та дальністю до 150 км.
При цьому Райдер не уточнив, чи включені GLSDB до нового пакету американської військової допомоги Україні, але наголосив, що боєприпаси надаються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Зазначимо, що GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати HIMARS/MLRS. Наведення на ціль - по GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети в польоті, випускає міні-крила і, плануючи, летить до мети.
Напередодні ЗМІ повідомили, що США готують новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше можуть увійти далекобійні ракети – бомби GLSDB із радіусом дії 94 милі (до 150 км).
Зазначимо, Борис Джонсон перебуває у США із наміром зробити все можливе для посилення військової допомоги Україні.
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