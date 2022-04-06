Соцпослуги переведуть в електронний формат

На засіданні уряду Кабінет Міністрів України підтримав впровадження експериментального проєкту, який передбачає переведення послуг соціального характеру в електронний формат.
За її словами, також проєкт по реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволить людям отримувати про себе інформацію в Державному реєстрі.
Нагадаємо, за результатами дослідження, в Україні 51% громадян не встановлювали мобільний додаток "Дія" (держава в смартфоні) і не планують це робити.
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