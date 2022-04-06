Соцпослуги переведуть в електронний формат

15:12 11 листопада Київ, Україна

На засіданні уряду Кабінет Міністрів України підтримав впровадження експериментального проєкту, який передбачає переведення послуг соціального характеру в електронний формат.

"Ми хочемо ввести електронні послуги соціального характеру. Власне, за ці три місяці вже люди зможуть в електронній формі давати звернення щодо шести державних соціальних допомог. Це важливі допомоги, зокрема, для людей з інвалідністю", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, також проєкт по реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволить людям отримувати про себе інформацію в Державному реєстрі.



Нагадаємо, за результатами дослідження, в Україні 51% громадян не встановлювали мобільний додаток "Дія" (держава в смартфоні) і не планують це робити.



