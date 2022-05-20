Соцопитування Разумкова: українці стали менш оптимістичними

У соціологічному опитуванні Разумкова брали участь більше 2000 громадян України, загальні показники стабільності і впевненості в завтрашньому дні значно знизилися в порівнянні з попереднім роком, але це і не дивно - всесвітня пандемія залишила свій відбиток не тільки на стабільності України, а й на положенні всього світу.
67% опитаних Центром Разумкова українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку. При цьому тільки 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі.
В кінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається в правильному напрямку).
Переважна більшість, 71% громадян вважають, що в 2020 ситуація в країні в цілому погіршилася, тільки 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася. В кінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на поліпшення - 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 вона не змінилася.
Центр Разумкова порівнює нинішню ситуацію з подіями 2018 - тоді 67% вважали, що ситуація за 2018 змінилася на гірше, 5% - на краще і 22% - що не змінилася.
Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів, економічне становище країни, рівень стабільності, охорона здоров'я, впевненість громадян у завтрашньому дні, рівень сім'ї, ставлення громадян до влади, соціальний захист, ставлення влади до громадян, оплата праці, освіта, пенсійне забезпечення, ситуація зі злочинністю, дотримання законності державними службовцями.
Знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років, 51% вважають, що Україна зможе подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, а 18% - що Україна не здатна подолати наявні проблеми (інші - не визначились). В кінці 2019 ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.
Дослідження проводилося Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв'ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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