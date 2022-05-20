Соцопитування Разумкова: українці стали менш оптимістичними

17:26 16 грудня Київ, Україна

У соціологічному опитуванні Разумкова брали участь більше 2000 громадян України, загальні показники стабільності і впевненості в завтрашньому дні значно знизилися в порівнянні з попереднім роком, але це і не дивно - всесвітня пандемія залишила свій відбиток не тільки на стабільності України, а й на положенні всього світу.



67% опитаних Центром Разумкова українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку. При цьому тільки 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі.



В кінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається в правильному напрямку).



Переважна більшість, 71% громадян вважають, що в 2020 ситуація в країні в цілому погіршилася, тільки 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася. В кінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на поліпшення - 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 вона не змінилася.