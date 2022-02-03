Соцопитування. Як світ ставиться до російської зовнішньополітичної діяльності

46% населення світу вважає, що РФ швидше дестабілізує ситуацію у світі, ніж стабілізує.

Самі росіяни теж позитивно оцінюють міжнародну політику власної держави: 44% упевнені, що їхня держава сприяє стабілізації, 22% – не згодні з цим, 33% – не змогли визначитися.

Про це свідчать результати міжнародного опитування асоціації Геллап (Gallup), опубліковані фундацією «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.Загалом у світі у «добрі наміри» РФ вірить 29% респондентів. Найбільш прихильно ставиться до російської зовнішньополітичної діяльності населення Албанії (86%), В'єтнаму (76%), Сербії (64%), Казахстану (62%) та Індії (57%).