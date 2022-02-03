Соцопитування. Як світ ставиться до російської зовнішньополітичної діяльності

46% населення світу вважає, що РФ швидше дестабілізує ситуацію у світі, ніж стабілізує.
Про це свідчать результати міжнародного опитування асоціації Геллап (Gallup), опубліковані фундацією «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.
Загалом у світі у «добрі наміри» РФ вірить 29% респондентів. Найбільш прихильно ставиться до російської зовнішньополітичної діяльності населення Албанії (86%), В'єтнаму (76%), Сербії (64%), Казахстану (62%) та Індії (57%).
Загалом у світі у «добрі наміри» РФ вірить 29% респондентів. Найбільш прихильно ставиться до російської зовнішньополітичної діяльності населення Албанії (86%), В'єтнаму (76%), Сербії (64%), Казахстану (62%) та Індії (57%).
Самі росіяни теж позитивно оцінюють міжнародну політику власної держави: 44% упевнені, що їхня держава сприяє стабілізації, 22% – не згодні з цим, 33% – не змогли визначитися.
При цьому абсолютна більшість українців (74%) упевнена, що Росія дестабілізує світ. Не згодні з цим твердженням 10% громадян України, 16% важко дати відповідь на це питання.
Таким чином, Україна з усіх країн, у яких відбулося опитування, найчастіше бачить у діях РФ загрозу дестабілізації світу. Приблизно так само негативно до Російської Федерації налаштовані громадяни Австрії (70%), Косово (69%), Німеччини (69%), Польщі (69%), Чехії (68%) та Швейцарії (66%).
Таким чином, Україна з усіх країн, у яких відбулося опитування, найчастіше бачить у діях РФ загрозу дестабілізації світу. Приблизно так само негативно до Російської Федерації налаштовані громадяни Австрії (70%), Косово (69%), Німеччини (69%), Польщі (69%), Чехії (68%) та Швейцарії (66%).
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