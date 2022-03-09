Соцопитування RTS: У парламент проходять п'ять партій

12:33 13 жовтень Київ, Україна

Компанія "Роботизовані телесистеми" в період з 9 по 12 жовтня 2020 року провела соціологічне дослідження.



Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі, то в наступний склад парламенту пройшли б 5 політичних партій:

"Слуга народу" (Д. Арахамія, А. Корнієнко, Р. Стефанчук) - 24,8%,

"Опозиційна платформа - За життя" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) - 22,3%,

"Європейська солідарність" (П. Порошенко, А. Парубій, І. Геращенко) – 16,7%,

ВО "Батьківщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,9%,

"Партія Шарія" (О. Бондаренко) - 5,3%.



Рейтинг інших політичних партій розподілився наступним чином:

"Сила і честь" - 3,3%,

Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%,

"Українська стратегія Гройсмана" - 1,5%,

ВО "Свобода" - 1,4%,

"За майбутнє" - 1,2%,

"Громадянська позиція" - 1,2%,

"Голос" - 1,1%, "Самопоміч" - 0,9%,

"Опозиційний блок" - 0,8%,

"Національний корпус" - 0,4%.







