Соціологи склали прогноз для партії Разумкова "Розумна політика"

09:06 05 січень Київ, Україна

Що буде далі із рейтингом партії ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова , залежить від того, яку стратегію обере її лідер.

Таку думку висловив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Він прокоментував результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, яке КМІС провів наприкінці минулого року.



Згідно з опитуванням, якби вибори до парламенту відбулися в середині грудня, до Ради потрапили б сім партій. Серед них – «Розумна політика», за неї готові проголосувати 6,5%. Втім, щоб утримати результат, Разумкову доведеться за нього поборотись, переконаний соціолог.

«Станом на жовтень, поки до нього особисто була прикута увага, рейтинг Разумкова та його партії виріс чи не до 10%. Наразі цей рейтинг все ще знаходиться в межах прохідного бар'єра, але вже дещо «провис», – нагадує Антон Грушецький.

Експерт не радить покладатися на ефект новизни, який спрацював у випадку з Володимиром Зеленським. На думку соціолога, чинний глава держави в 2019 році мав ту перевагу, яку сприймали як «позасистемну» політику, «чисту дошку», на якій кожен виборець малював те, що вважав за потрібне.



Разумков же, наголошує Грушецький, людина від політики, від якої виборці хочуть чітко почути, що їх турбує. «Людям на заході України, наприклад, буде цікаво, яким Разумков бачить геополітичне майбутнє України, чи він підтримує євроатлантичну інтеграцію. А людей на сході, можливо, хвилюватиме, як він збирається вибудовувати відносини з Росією. Такі «маркери ідентичності», між іншим, відіграють велику роль, вони мобілізують виборця. Мені самому, до речі, не вистачає відповідей на ці запитання», – зазначає Грушецький.



На думку експерта, багато залежить і від оточення політика. «Одна річ – бути опозиціонером, інша – давати відповіді на багато питань. Для когось, наприклад, важливим аргументом на користь того, щоб проголосувати за нього чи проти нього, буде склад команди Разумкова. Бо ті, хто зараз біля нього, вже викликають низку запитань», – застерігає соціолог.



Водночас соціолог не радить Разумкову надто покладатися на популярність. «Ну, популярність політика – нестабільна валюта. Є приклад із Саакашвілі, згадаймо ще Надію Савченко. Скільки варіантів майбутнього на неї проєктували і яке фіаско всі вони зазнали», – нагадує Антон Грушецький.



Нагадаємо, колишній голова парламенту Дмитро Разумков створив у Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика". Він шукає союзників серед "слуг". Також Разумков неодноразово заявляв, що йтиме на президентські вибори.