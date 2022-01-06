Соціолог пояснив причину падіння рейтингів партії ОПЗЖ

09:00 06 січень Київ, Україна

Хоча підтримка проросійських сил і впала, але це лише наслідок, треба шукати причини. Зв'язувати це насамперед потрібно зі зниженням явки виборців у регіонах, де знаходиться їхній електорат.

Про це розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

«Я б не поспішав радіти з того, що цифра прихильників ОПЗЖ стає меншою. Бо насправді підстав для оптимізму не так багато, як здається. Подивимося на вибори 2014 року, які пройшли вже після анексії Криму та після початку російсько-української війни. Так, підтримка проросійських сил впала, але водночас у регіонах, де знаходиться їхній електорат, знизилася і явка виборців», – наголосив соціолог.

За словами Грушецького, у тому ж Харкові зберігається приблизно однаковий відсоток людей, які підтримують проукраїнські сили, та відсоток людей, що колись голосували за Партію регіонів чи за Компартію, а зараз просто не ходять на вибори чи обирають ту політсилу, яка відповідає їхнім світоглядним потребам.



До того ж на панельних опитуваннях електорат не хоче зізнаватись у підтримці проросійських сил, «бо публічно зізнаватись у підтримці партії, звинуваченої у сепаратизмі та колаборації з ворогом, не завжди комфортно». Головною причиною значних похибок у соцопитуванні перед виборами стало небажання виборців бути відвертими.

«Зараз з'явилися політичні сили, які певним чином перетинаються з ОПЗЖ. Це партія «Наші» Мураєва та партія Разумкова. «Наш дім» Колеснікова ми включали в опитування, але поки що ця партія набирає близько відсотка. Якщо буде відповідна розкрутка та актуалізація, рейтинги, можливо, зміняться», – зазначив Антон Грушецький.

Також, за словами експерта, потрібно врахувати і демографічний фактор – «підтримка проросійських сил більш властива людям старшого віку, і коли вони йдуть, стає менше ностальгуючих за СРСР». Не слід заперечувати і закриття каналів Віктора Медведчука, які були джерелом пропаганди.