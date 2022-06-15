Соціалістична партія України заборонена судом

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України. Також рішенням суду майно партії та всіх її організацій буде передано державі.
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно".
За словами провідного аналітика "Чесно" Ігоря Фещенка, аргументи СБУ та Мін'юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності партії, а також у висловлюваннях останніх трьох її керівників, насамперед державного зрадника Іллі Ківи.
На думку СБУ, хоча Ківа з 2019 року не є офіційним керівником партії, але він і надалі впливає на неї.
Зокрема, за даними "Чесно", у справах цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, у яких входження Ківи до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Окрім цього, згідно зі матеріалами справи, на сьогодні Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор благодійного фонду Іллі Ківи "Звільнення".
Ще одним доказом впливу Ківи на Соцпартію вважають те, що очолювана ним організація "Всеукраїнський рух боротьби з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією самою адресою, як і Соціалістична партія України.
Партія може заперечити це рішення у Верховному Суді.
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно".
За словами провідного аналітика "Чесно" Ігоря Фещенка, аргументи СБУ та Мін'юсту проти СПУ полягали в антиукраїнській та проросійській діяльності партії, а також у висловлюваннях останніх трьох її керівників, насамперед державного зрадника Іллі Ківи.
На думку СБУ, хоча Ківа з 2019 року не є офіційним керівником партії, але він і надалі впливає на неї.
Зокрема, за даними "Чесно", у справах цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, у яких входження Ківи до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Окрім цього, згідно зі матеріалами справи, на сьогодні Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор благодійного фонду Іллі Ківи "Звільнення".
Ще одним доказом впливу Ківи на Соцпартію вважають те, що очолювана ним організація "Всеукраїнський рух боротьби з фашизмом "Патріоти за життя", як і його благодійний фонд, зареєстровані за тією самою адресою, як і Соціалістична партія України.
Партія може заперечити це рішення у Верховному Суді.
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