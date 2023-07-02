Події біля Антонівського мосту вимагають інформаційної тиші.

11:39 02 липня Київ, Україна

Як уже відомо, контрнаступ ЗСУ успішно продовжується. За повідомленням спікера Оперативного командування Південь Наталії Гуменюк на сьогодні тривають запеклі бої на Херсонщині біля Антонівського мосту. Доблесні воїни ЗСУ знищують російських загарбників.

"Поки йде потужна бойова робота. Акцент на контрбатарейній боротьбі, бо особливості нашої лінії фронту у цій зоні – це справді, що вона у зоні річки Дніпро. Її русло дещо деформоване, внаслідок тієї катастрофи, яку викликали окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота», – сказала вона.

За даними Гуменюк, за минулу добу у цьому районі було знищено 49 російських окупантів та 15 одиниць техніки. Вона додала, що зараз військовим потрібна інформаційна тиша.

У свою чергу, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російське військове командування дедалі більше стурбоване можливим висадженням українських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Стверджується, що 1 липня російські війська завдали поразки невеликим українським десантним групам на лівобережжі Херсонської області, яке зробили як велику перемогу. Але російські джерела не надали жодних доказів того, що вони відновили контроль над прибережними районами, і багато з них повідомили, що станом на 1 липня операція все ще тривала на прилеглих до Антонівського мосту ділянках.

Аналітики ISW вважають, що російське командування перебільшує успіхи на цьому напрямі або через те, що побоюється української атаки на східний берег Херсонської області, або воно відчайдушно потребує інформаційної перемоги після збройного заколоту ПВК Вагнер, або й те, й інше.

Раніше з'явилася інформація про активні бої в районі Антонівського мосту. Наче українські військові зайняли та утримують певні позиції на лівому березі. Цього тижня росіяни вдарили ракетами "Іскандер" східним прольотом Антонівського мосту, під яким переховувалися українські бійці. Але це не допомогло агресорам ліквідувати плацдарм.