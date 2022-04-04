РНБО: Росія може перекинути ядерну зброю в Крим

15:57 09 листопада Київ, Україна

З метою поширення геополітичного впливу Росія може в найближчому майбутньому перекинути ядерну зброю в Крим.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це буде залежати від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", - зазначив Данилов під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації окупованого півострова і ситуації в Чорноморському регіоні.

Відзначається, що за словами екскомандира збройних сил США в Європі Бена Ходжеса, ядерна зброя на півострові - ключ для подальшого наступу і поширення геополітичного впливу Росії.