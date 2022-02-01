РНБО запроваджує санкції проти злодіїв в законі і криміналітету

18:32 14 травень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський озвучив результати засідання Ради нацбезпеки, яке пройшло сьогодні, 14 травня.

На сьогоднішньому засіданні Радбезу ухвалили рішення про введення санкцій проти злодіїв в законі і "кримінальних авторитетів".



Так, після прийняття відповідного закону будуть застосовані персональні санкції проти 557 злодіїв в законі. Також санкції введуть проти 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами".

"Крім того, ми поставили питання державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб", - сказав Зеленський.

За словами президента, щодо всіх цих осіб застосовані такі обмеження, як блокування активів, заборону в'їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмову в продовженні терміну перебування в Україні, неможливість отримання ними громадянства України і примусове видворення.