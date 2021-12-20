РНБО вводить санкції проти Януковича і його політичних соратників. Список імен

Рада національної безпеки і оборони схвалила санкції щодо Віктора Януковича і його політичних соратників, які до цього дня продовжують підтримувати окупаційну політику Москви в Криму і на сході України.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
За його словами, щодо цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.
Данилов зачитав наступний список імен:
- Абісов Сергій Васильович;
- Азаров Микола Янович;
- Аксьонов Сергій Валерійович;
- Бобков Олександр Михайлович;
- Грицай Валерій Миколайович;
- Затулін Костянтин Федорович;
- Зима Петро Анатолійович;
- Іванцов Андрій Геннадійович;
- Кирилін Олег Геннадійович;
- Колесніченко Вадим Васильович;
- Константинов Володимир Андрійович;
- Курченко Сергій Віталійович;
- Кусюк Сергій Миколайович;
- Лебедєв Павло Валентинович;
- Пасічник Леонід Іванович;
- Поддубов Олександр Олександрович;
- Поклонська Наталія Володимирівна;
- Пшонка Віктор Павлович;
- Соломатін Дмитро Альбертович;
- Соркін Ігор В'ячеславович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Ткаченко Микола Миколайович;
- Федорян Микола Уволетович;
- Феськов Микола Миколайович;
- Черпицький Олександр Зіновійович;
- Чичелімова Ольга Анатоліївна;
- Янукович Віктор Федорович.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
За його словами, щодо цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.
Данилов зачитав наступний список імен:
- Абісов Сергій Васильович;
- Азаров Микола Янович;
- Аксьонов Сергій Валерійович;
- Бобков Олександр Михайлович;
- Грицай Валерій Миколайович;
- Затулін Костянтин Федорович;
- Зима Петро Анатолійович;
- Іванцов Андрій Геннадійович;
- Кирилін Олег Геннадійович;
- Колесніченко Вадим Васильович;
- Константинов Володимир Андрійович;
- Курченко Сергій Віталійович;
- Кусюк Сергій Миколайович;
- Лебедєв Павло Валентинович;
- Пасічник Леонід Іванович;
- Поддубов Олександр Олександрович;
- Поклонська Наталія Володимирівна;
- Пшонка Віктор Павлович;
- Соломатін Дмитро Альбертович;
- Соркін Ігор В'ячеславович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Ткаченко Микола Миколайович;
- Федорян Микола Уволетович;
- Феськов Микола Миколайович;
- Черпицький Олександр Зіновійович;
- Чичелімова Ольга Анатоліївна;
- Янукович Віктор Федорович.
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