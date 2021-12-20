РНБО вводить санкції проти Януковича і його політичних соратників. Список імен

20:04 19 березень Київ, Україна

Рада національної безпеки і оборони схвалила санкції щодо Віктора Януковича і його політичних соратників, які до цього дня продовжують підтримувати окупаційну політику Москви в Криму і на сході України.



Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.



За його словами, щодо цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.



Данилов зачитав наступний список імен:



- Абісов Сергій Васильович;



- Азаров Микола Янович;



- Аксьонов Сергій Валерійович;



- Бобков Олександр Михайлович;



- Грицай Валерій Миколайович;



- Затулін Костянтин Федорович;



- Зима Петро Анатолійович;



- Іванцов Андрій Геннадійович;



- Кирилін Олег Геннадійович;



- Колесніченко Вадим Васильович;



- Константинов Володимир Андрійович;



- Курченко Сергій Віталійович;



- Кусюк Сергій Миколайович;



- Лебедєв Павло Валентинович;



- Пасічник Леонід Іванович;



- Поддубов Олександр Олександрович;



- Поклонська Наталія Володимирівна;



- Пшонка Віктор Павлович;



- Соломатін Дмитро Альбертович;



- Соркін Ігор В'ячеславович;



- Табачник Дмитро Володимирович;



- Ткаченко Микола Миколайович;



- Федорян Микола Уволетович;



- Феськов Микола Миколайович;



- Черпицький Олександр Зіновійович;



- Чичелімова Ольга Анатоліївна;



- Янукович Віктор Федорович.