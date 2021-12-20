РНБО вводить санкції проти Януковича і його політичних соратників. Список імен

20:04 19 березень Київ, Україна

Рада національної безпеки і оборони схвалила санкції щодо Віктора Януковича і його політичних соратників, які до цього дня продовжують підтримувати окупаційну політику Москви в Криму і на сході України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, щодо цих осіб застосували максимальний обсяг санкцій, передбачений чинним законодавством.

Данилов зачитав наступний список імен:

- Абісов Сергій Васильович;

- Азаров Микола Янович;

- Аксьонов Сергій Валерійович;

- Бобков Олександр Михайлович;

- Грицай Валерій Миколайович;

- Затулін Костянтин Федорович;

- Зима Петро Анатолійович;

- Іванцов Андрій Геннадійович;

- Кирилін Олег Геннадійович;

- Колесніченко Вадим Васильович;

- Константинов Володимир Андрійович;

- Курченко Сергій Віталійович;

- Кусюк Сергій Миколайович;

- Лебедєв Павло Валентинович;

- Пасічник Леонід Іванович;

- Поддубов Олександр Олександрович;

- Поклонська Наталія Володимирівна;

- Пшонка Віктор Павлович;

- Соломатін Дмитро Альбертович;

- Соркін Ігор В'ячеславович;

- Табачник Дмитро Володимирович;

- Ткаченко Микола Миколайович;

- Федорян Микола Уволетович;

- Феськов Микола Миколайович;

- Черпицький Олександр Зіновійович;

- Чичелімова Ольга Анатоліївна;

- Янукович Віктор Федорович.
"Частина з цих людей, які були громадянами України, сьогодні 99% вже є громадянами Російської Федерації", - додав Данилов.