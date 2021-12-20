РНБО ввела санкції стосовно 19 компаній за несумлінне використання українських надр

20:18 19 березень Київ, Україна

За несумлінне використання українських надр, Рада національної безпеки і оборони ввела санкційні заходи проти 19 українських компаній.



Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.



"Прийнято рішення щодо санкцій, в контексті надракористування, щодо компаній: "Геоконнект", "Глобал Геоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест ойл компанії", "Надрапростір", "Інфогеотренд", "Ейджін марка", "Екогазальянс", "Епівал енерджі", "Юнол Ойл", "Профіннафт", "Бестгеотек".



Щодо цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна, застосувати Рада національної безпеки і оборони нашої країни", - зазначив Данилов під час брифінгу в п'ятницю.