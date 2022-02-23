РНБО рекомендує ввести надзвичайний стан

12:44 23 лютий Київ, Україна

В Україні хочуть ввести надзвичайний стан, таке рішення сьогодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони. Це рішення має затвердити Верховна Рада упродовж 48 годин.



Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу 23 лютого.



Режим діятиме 30 днів. За потреби президент має право продовжити його ще на 30 днів.



За словами Данилова, обмеження, пов'язані з надзвичайним станом, варіюватимуться, залежно від регіону. Щодо Донецької та Луганської областей, секретар РНБО пояснив, що там запроваджувати надзвичайний стан неможливо, але там і так діє окремий правовий режим, оскільки йдуть бойові дії.



Він уточнив, що відповідні органи діятимуть згідно із українським законодавством.



"Залежно від ситуації на тій чи іншій території штаб може ухвалювати ті чи інші рішення", - сказав він.



Данилов також припустив, що залежно від ситуації в окремих регіонах України можуть вводити комендантську годину.



Які обмеження прав громадян можливі за надзвичайного стану



Зазначимо, що згідно із законом «Про правовий режим надзвичайного стану» можуть запроваджуватися такі заходи:



1) встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться НС;



2) обмеження руху транспорту та його огляд;



3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів;



4) заборона проведення масових заходів;



5) заборона страйків;



6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізосіб.



Нагадаємо, напередодні американська та британська розвідка заявили, що Росія може сфальшувати причину, щоб виправдати своє вторгнення в Україну.



21 лютого після восьми років агресії проти України президент Росії Володимир Путін визнав окуповані нею території на сході України "незалежними". Він також заявив, що визнає межі незаконних формувань, як це окреслено в їхніх "конституціях", що охоплюють території, які нині контролює український уряд.



Оглядачі вважають, що такий крок Путіна дозволить відкрито ввести війська в Україну та припинити мирні переговори з Києвом. Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).



Крім того, Росія планує збудувати свої військові бази в ОРДЛО. Верхня палата російського парламенту підтримала рішення президента.



Президент США Джо Байден 22 лютого розкритикував крок свого російського колеги, назвавши це "кричущим порушенням міжнародного права", і ввів санкції.