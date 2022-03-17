РНБО: Виробництво високоточної зброї - головний пріоритет України

Одним з основних пріоритетів у розвитку військового потенціалу України є виробництво високоточної зброї, заявив глава РНБО Олексій Данилов, повідомляє пресслужба відомства в четвер, 22 жовтня.
Він також назвав серед пріоритетів реформування оборонно-промислового комплексу "з максимальною корпоратизацією і залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".
Глава РНБО подякував міжнародним партнерам за надання Україні всебічної допомоги в сфері безпеки.
Данилов зазначив, що на оборонні потреби України виділяє не менше 5% ВВП.
За його словами, ЗСУ стали "набагато сильнішими і добре озброєними" і поступово наближаються до стандартів НАТО. Данилов також заявив, що Україна здобуде перемогу у війні, "яку нав'язала Росія".
Глава РНБО подякував міжнародним партнерам за надання Україні всебічної допомоги в сфері безпеки.
Данилов зазначив, що на оборонні потреби України виділяє не менше 5% ВВП.
За його словами, ЗСУ стали "набагато сильнішими і добре озброєними" і поступово наближаються до стандартів НАТО. Данилов також заявив, що Україна здобуде перемогу у війні, "яку нав'язала Росія".
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