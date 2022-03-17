РНБО: Виробництво високоточної зброї - головний пріоритет України

15:29 22 жовтня Київ, Україна

Одним з основних пріоритетів у розвитку військового потенціалу України є виробництво високоточної зброї, заявив глава РНБО Олексій Данилов, повідомляє пресслужба відомства в четвер, 22 жовтня.

"Ми уважно стежимо за конфліктами, які зараз йдуть, і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї в боротьбі з окупантом", - сказав Данилов під час прямого включення з Вашингтоном на тему "Квест для зрілої нації", організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики.

Він також назвав серед пріоритетів реформування оборонно-промислового комплексу "з максимальною корпоратизацією і залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".



Глава РНБО подякував міжнародним партнерам за надання Україні всебічної допомоги в сфері безпеки.



Данилов зазначив, що на оборонні потреби України виділяє не менше 5% ВВП.



За його словами, ЗСУ стали "набагато сильнішими і добре озброєними" і поступово наближаються до стандартів НАТО. Данилов також заявив, що Україна здобуде перемогу у війні, "яку нав'язала Росія".