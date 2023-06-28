РНБО пропонує більш жорстку відповідальність для суддів та працівників судів

18:00 28 червня Київ, Україна

Рада національної безпеки та оборони пропонує посилити відповідальність суддів та працівників судової сфери за злочини у сфері правосуддя та корупції.



Про це під час свого виступу у Верховній Раді заявив президент України Володимир Зеленський.

"Громадяни віддають державі найцінніше - своє здоров'я і життя, і державні інститути, включаючи судові та правоохоронні органи, повинні зазнати таких перетворень, які забезпечать безпеку та справедливість у нашому суспільстві. РНБО пропонує посилити відповідальність суддів та інших співробітників судової влади за злочини, пов'язані з правосуддям та корупцією. Ми також пропонуємо посилити процедури перевірки надійності суддів, включаючи використання поліграфів. Надання нового значення та розширення ролі присяжних засідателів у судах також є важливим елементом народовладдя у нашій країні", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що готуються відповідні законодавчі ініціативи та закликав народних депутатів підтримати їх.



Зеленський нагадав про випадок викриття корупції у Верховному Суді, коли представники НАБУ та САП повідомили про затримання суддів Верховного Суду під час отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Він наголосив, що такі ситуації розчаровують громадян, включаючи військовослужбовців, та підривають авторитет судової системи в Україні.