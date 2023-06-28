РНБО пропонує більш жорстку відповідальність для суддів та працівників судів

Рада національної безпеки та оборони пропонує посилити відповідальність суддів та працівників судової сфери за злочини у сфері правосуддя та корупції.
Про це під час свого виступу у Верховній Раді заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це під час свого виступу у Верховній Раді заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент також додав, що готуються відповідні законодавчі ініціативи та закликав народних депутатів підтримати їх.
Зеленський нагадав про випадок викриття корупції у Верховному Суді, коли представники НАБУ та САП повідомили про затримання суддів Верховного Суду під час отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Він наголосив, що такі ситуації розчаровують громадян, включаючи військовослужбовців, та підривають авторитет судової системи в Україні.
Зеленський нагадав про випадок викриття корупції у Верховному Суді, коли представники НАБУ та САП повідомили про затримання суддів Верховного Суду під час отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Він наголосив, що такі ситуації розчаровують громадян, включаючи військовослужбовців, та підривають авторитет судової системи в Україні.
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