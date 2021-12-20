РНБО: «Плівки Деркача» названі російської агресії

12:16 10 липень Київ, Україна

Секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі українського телеканалу заявив, що «плівки Деркача» - це елемент інформаційної війни, з якої складно боротися, тому що Україна є країною з вільним суспільством.

«Те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних воєн: вони дуже потужні і багато людей не звертає на них уваги, але вони є, ці процеси всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни », - повідомив Данилов.

Довідково! Автентичність плівок і достовірність поданих фактів під сумнів ніким не поставлена і не спростована.