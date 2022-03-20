РНБО зупинила діяльність низки українських політичних партій

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

"РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну та зв'язки деяких політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо", – сказав президент.