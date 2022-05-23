РНБО опублікувала добірку фейків Росії

11:36 23 травня Київ, Україна

ЦПД виніс підбірку дезінформацій, маніпуляцій та фейків, які російська пропаганда спродукувала станом на ранок 23 травня.

Про це ЦПД повідомляє у телеграмі.



Так, російські засоби масової інформації з посиланням на екс-президента компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, повідомили, що "Євросоюзу не вдасться знайти заміну Росії як постачальнику нафти в середньостроковій перспективі, а введення нафтового ембарго щодо російської федерації стане найгіршим можливим". для обох сторін". У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.



Також маніпуляцією є поширення у ЗМІ РФ тези про нібито потужну підтримку Росії світовою спільнотою. Так, у контексті підтримки Росії пропагандисти процитували слова президента Сенегалу Макі Саль: "Країни Африки хочуть встановлення миру в Україні шляхом діалогу".



У ДПД попереджають, що дезінформацією є і теза, яку продовжують поширювати ЗМІ Росії, посилаючись на екс-міністра культури РФ Володимира Мединського, що "заморожування переговорів з РФ - ініціатива України". РФ готова до продовження переговорів з Україною, ініціатива заморожування яких походить від Києва та Заходу, який прагне максимально закабалити Україну".