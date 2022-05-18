РНБО обговорила питання децентралізації

18:13 13 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 13 серпня, відбулася чергова нарада Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), темою якої стала децентралізація.

У нараді взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, повідомляє пресслужба РНБО.

"Виконання указу №180 є питанням національної безпеки, і всі інститути повинні почати злагоджено працювати на державу. Цей указ є фундаментальним для розвитку системи взаємодії центральної і місцевої влади", - заявив Данилов

Глава РНБО закликав владу на місцях прискорити роботу зі створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників ОТГ, терміново вирішити проблеми з оформленням земель на території ОТГ і вжити заходів для створення державного адресного реєстру.



Також Данилов звернувся до Мін'юсту з проханням врегулювати відповідальність суб'єктів господарювання за неподання передбаченої законом звітності.



Через тиждень проведуть повторне засідання щодо децентралізації.