РНБО обговорила питання децентралізації

Сьогодні, 13 серпня, відбулася чергова нарада Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), темою якої стала децентралізація.
У нараді взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, повідомляє пресслужба РНБО.
Глава РНБО закликав владу на місцях прискорити роботу зі створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників ОТГ, терміново вирішити проблеми з оформленням земель на території ОТГ і вжити заходів для створення державного адресного реєстру.
Також Данилов звернувся до Мін'юсту з проханням врегулювати відповідальність суб'єктів господарювання за неподання передбаченої законом звітності.
Через тиждень проведуть повторне засідання щодо децентралізації.
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