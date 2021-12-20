СН: пропонує залучати місцевих депутатів в переговорах з бойовиками

В "Слугу народу" пропонують владі задіяти в переговорах з бойовиками ОРДЛО депутатів місцевих рад, обраних на підконтрольній Україні території Донбасу. Таку думку висловив нардеп з партії "Слуга народу" Олександр Качура.
За його словами, депутати, які будуть обрані з місцевого населення на підконтрольній Україні території Донбасу, стануть легітимними представниками тих територій для всіх відносин і переговорів з центральними органами державної влади.
У проекті постанови про місцеві вибори в Україні є дискусійний пункт про проведення виборів до обласних рад в Донецькій і Луганській областях на підконтрольних територіях.
Качура запевнив, що підтримає постанову про місцеві вибори, але буде подавати правки в цей законопроект, щоб вибори стали можливими і в Донбасі.
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