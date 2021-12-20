СН: пропонує залучати місцевих депутатів в переговорах з бойовиками

09:48 13 липень Київ, Україна

В "Слугу народу" пропонують владі задіяти в переговорах з бойовиками ОРДЛО депутатів місцевих рад, обраних на підконтрольній Україні території Донбасу. Таку думку висловив нардеп з партії "Слуга народу" Олександр Качура.

"Ми могли б використовувати в хорошому сенсі цього слова тих депутатів, яких оберуть до обласних рад там (на підконтрольній Україні території Донбасу - ред.), В переговорах тристоронньої контактної групи - з тими територіями (окупованими - ред.), Щоб вони домовлялися" , - сказав Качура.

За його словами, депутати, які будуть обрані з місцевого населення на підконтрольній Україні території Донбасу, стануть легітимними представниками тих територій для всіх відносин і переговорів з центральними органами державної влади.

У проекті постанови про місцеві вибори в Україні є дискусійний пункт про проведення виборів до обласних рад в Донецькій і Луганській областях на підконтрольних територіях.

Качура запевнив, що підтримає постанову про місцеві вибори, але буде подавати правки в цей законопроект, щоб вибори стали можливими і в Донбасі.