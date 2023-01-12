ЗМІ заявили, що білорусь не потрапила під нові санкції на прохання України. У МЗС спростували

16:43 12 січня Київ, Україна

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявив, що Європейський Союз досі не ввів нових санкцій проти білорусі на прохання Києва. У Міністерстві закордонних справ України спростували цю інформацію.

"Одна з причин, чому білорусь не потрапила під санкції разом із росією в останніх пакетах санкцій ЄС полягає в тому, що Україна вимагала, щоб мінськ не був підданий їм", - написав він.

У відповідь речник МЗС Олег Ніколенко спростував цю інформацію.

"Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати білорусь до останніх пакетів санкцій ЄС не відповідає дійсності", - зазначив чиновник.

Він нагадав, що за підтримку агресії росії проти України на білорусь накладено низку персональних санкцій:
  • режим лукашенка,
  • військове командування,
  • пропагандисти,
  • 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, у тому числі міноборони та комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній.
Крім того, на білорусь накладено секторальні санкції:
  • центральний банк та чотири інші білоруські банки,
  • заборона на постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив,
  • заборона діяльності вантажних операторів.
"Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на рф. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу поки що немає", - зазначив чиновник.