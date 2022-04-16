ЗМІ: зустріч Зеленського з Байденом може відбутися напередодні Дня Незалежності

Американський президент готовий прийняти у Вашингтоні Володимира Зеленського не раніше серпня.
Про це в суботу, 17 липня, пише Дзеркало тижня з посиланням на джерела.
Відзначається, що Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, "що викликає крайнє незадоволення української сторони".
Сам Зеленський раніше повідомляв, що його візит до Вашингтона повинен відбутися в липні. Про це він заявив після телефонної розмови з Байденом 7 червня.
Сам Зеленський раніше повідомляв, що його візит до Вашингтона повинен відбутися в липні. Про це він заявив після телефонної розмови з Байденом 7 червня.
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