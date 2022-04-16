ЗМІ: зустріч Зеленського з Байденом може відбутися напередодні Дня Незалежності

11:50 17 липня Київ, Україна

Американський президент готовий прийняти у Вашингтоні Володимира Зеленського не раніше серпня.

Про це в суботу, 17 липня, пише Дзеркало тижня з посиланням на джерела.

"Як свідчать наші джерела, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступницею держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень. Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, "що викликає крайнє незадоволення української сторони".



Сам Зеленський раніше повідомляв, що його візит до Вашингтона повинен відбутися в липні. Про це він заявив після телефонної розмови з Байденом 7 червня.