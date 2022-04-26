ЗМІ назвали двох головних кандидатів на посаду посла США в Україні

19:32 26 липня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки найближчим часом призначать посла в Україні, зараз є дві головні кандидатури на цю посаду.

Таку інформацію з посиланням на джерела оприлюднило одне з українських видань.

"Офіційний Вашингтон розглядає дві основні кандидатури на пост посла США в Україні. Це посол США в Сербії Ентоні Годфрі і посол в Узбекистані Даніель Розенблюм", - йдеться в повідомленні.

За словами джерел, у Розенблюма більше шансів стати новим послом США в Україні. Він в 2014-2018 роках працював заступником помічника державного секретаря в Бюро Держдепу у справах Південної і Центральної Азії. Тоді в його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма країнами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном. До цього, в 2008-2014 роках, Розенблюм працював координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.



Щодо Годфрі, то він до свого призначення послом США в Сербії працював заступником посла США в Росії, а також відповідав за Ірак в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу.



Посли США в Україні: деталі

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Тодішній президент США Дональд Трамп звинуватив Йованович в тому, що вона протидіє його політиці.



Відтоді, а це більше двох років, в Україні працюють тимчасові повірені у справах США.



Нещодавно тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент сказав, що в найближчі тижні Вашингтон визначиться з кандидатурою посла, уточнивши, що зараз в Білому домі йде відбір. "Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.