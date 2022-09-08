ЗМІ анонсували деталі нового пакету військової допомоги США для України

10:31 08 вересня Київ, Україна

Пентагон у четвер, 8 вересня, оголосить про надання нового пакету військової допомоги для України. Його загальна вартість становитиме 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання The Washington Post.



ЗМІ, посилаючись на інформацію американського чиновника, який дав коментар на умовах анонімності, повідомили, що до нього входить.



Пакет включатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, зазначає джерело. У тому числі йдеться і про боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS.