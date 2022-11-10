Смертельна аварія зі Стремоусовим влаштована спецслужбами рф - політолог

Інформацію про смерть колаборанта Кирила Стремоусова в аварії сьогодні, 9 листопада, підтвердила заступниця голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва.
Усунення Стремоусова могли організувати російські спецслужби, вважає політолог Іван Преображенський.
Усунення Стремоусова могли організувати російські спецслужби, вважає політолог Іван Преображенський.
Смерть Кирила Стремоусова вже підтвердили у пресслужбі окупаційної адміністрації Херсонської області.
Раніше російські телеграм-канали писали, що сьогодні ввечері очікуються якісь офіційні заяви російської влади щодо Херсона.
Під час останнього виступу Стремоусова сьогодні він стверджує, що "все стабільно".
Нагадаємо, 26 квітня 2022 року його було призначено на посаду заступника голови військово-цивільної адміністрації області у справах сім'ї, молоді, спорту та інформаційної політики під керівництвом Володимира Сальдо.
Раніше російські телеграм-канали писали, що сьогодні ввечері очікуються якісь офіційні заяви російської влади щодо Херсона.
Під час останнього виступу Стремоусова сьогодні він стверджує, що "все стабільно".
Нагадаємо, 26 квітня 2022 року його було призначено на посаду заступника голови військово-цивільної адміністрації області у справах сім'ї, молоді, спорту та інформаційної політики під керівництвом Володимира Сальдо.
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