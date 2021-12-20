Змінився заступник голови Антимонопольного комітету України

В АМКУ провели кадрові перестановки, президент призначив на посаду заступника голови відомства, екс-уповноваженого Антимонопольного комітету Наталію Буроменський
Відповідний указ глави держави опублікований на сайті ОПУ.
Президент указом №298 / 2020 звільнив Ніну Сидоренко з посади заступника глави Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Після чого відповідним указом №299 / 2020 звільнив Наталію Буроменський з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, а наступним - призначив її на посаду заступника голови АМКУ.
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