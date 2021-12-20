Змінився заступник голови Антимонопольного комітету України

14:22 29 липень Київ, Україна

В АМКУ провели кадрові перестановки, президент призначив на посаду заступника голови відомства, екс-уповноваженого Антимонопольного комітету Наталію Буроменський

Відповідний указ глави держави опублікований на сайті ОПУ.

Президент указом №298 / 2020 звільнив Ніну Сидоренко з посади заступника глави Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Після чого відповідним указом №299 / 2020 звільнив Наталію Буроменський з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, а наступним - призначив її на посаду заступника голови АМКУ.
«Призначити Буроменський Наталю Любомирівна заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим», - йдеться в указі №300 / 2020.