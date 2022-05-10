Зміна тактики пропаганди у рф

12:05 10 травня Київ, Україна

За даними української розвідки, режим володимира путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу на "протистоянні армії рф усім країнам Євросоюзу та НАТО".



"Маючи численні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат і поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу потужнішому противнику", - ГУР МОУ.



За інформацією військової розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.



Наголошується, що пропагандисти країни-окупанта тепер "промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора".