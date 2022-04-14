"Слуги народу" не підтримуватимуть законопроект про кримінальну відповідальність для військовозобов'язаних українців

Фракція політичної партії «Слуга Народу» не підтримуватиме ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України, які не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану.

Про це повідомляє голова фракції СН Давид Арахамія.

"Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма шкідлива та небезпечна як для оборони України сьогодні, так і для відновлення її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато хто працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - як допомогу сім'ям або як пожертвування у фонди оборони країни.



Пропонована норма аж ніяк не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків чиновників, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Шукатимемо інші способи покарання цих осіб. Щодо решти людей, жодних санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені в тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги всі наші громадяни повернулися до України, працювали над її відновленням та мали змогу жити звичним життям", - заявив Арахамія.