Слуга народу: завтра буде розглянутий законопроєкт про олігархів

13:54 29 червня Київ, Україна

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки збереться на позачергове засідання для розгляду законопроєкту про олігархів. Засідання відбудеться 30 червня.

Про це повідомляє заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.



"Завтра Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів", - уточнила вона.



Раніше парламентський Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.