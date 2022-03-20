"Слуга народу" отримує представництво в місцевих органах по всій країні

18:37 26 жовтня Київ, Україна

Згідно з попередніми даними паралельного підрахунку голосів, кожен 5-ий депутат обласної ради в Україні буде від партії "Слуга народу".

Як зазначив на брифінгу в Києві голова партії Олександр Корнієнко, після обробки результатів паралельного підрахунку голосів з 49% дільниць "Слуга народу" має 20% місць в обласних радах, 17% - в районних і отримує 15% місць голів ОТГ.

Паралельний підрахунок голосів показав ще й перемогу представника "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради в 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набирав там більше 33% голосів, випередивши найближчого опонента на 1400 голосів.
 
Незважаючи на значну кількість зафіксованих порушень, зазначив Корнієнко, вони не мали істотного впливу на результати виборів.

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Волевиявлення відбулося за всіма демократичними стандартами. Водночас підкреслив, що там, де є істотні порушення, партія юридично буде відстоювати голоси виборців.
"Наші партійні структури готуються до позовів. Десь вже пішли позови. Наша стратегія - всім порушенням даємо хід і намагаємося їм дати юридичне розгортання. Тому що будь-який подібний момент у виборчому процесі потрібно висвітлювати, спробувати вирішити на користь ображеної сторони. Тим самим ми робимо виборчий процес найкращим, і на майбутнє, зокрема", - сказав Корнієнко.
фото: фото: Предварительный подсчет голосов: областная рада
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