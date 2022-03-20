"Слуга народу" отримує представництво в місцевих органах по всій країні

18:37 26 жовтня Київ, Україна

Згідно з попередніми даними паралельного підрахунку голосів, кожен 5-ий депутат обласної ради в Україні буде від партії "Слуга народу".



Як зазначив на брифінгу в Києві голова партії Олександр Корнієнко, після обробки результатів паралельного підрахунку голосів з 49% дільниць "Слуга народу" має 20% місць в обласних радах, 17% - в районних і отримує 15% місць голів ОТГ.



Паралельний підрахунок голосів показав ще й перемогу представника "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради в 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набирав там більше 33% голосів, випередивши найближчого опонента на 1400 голосів.

Незважаючи на значну кількість зафіксованих порушень, зазначив Корнієнко, вони не мали істотного впливу на результати виборів.





Волевиявлення відбулося за всіма демократичними стандартами. Водночас підкреслив, що там, де є істотні порушення, партія юридично буде відстоювати голоси виборців.