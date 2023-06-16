Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

14:16 24 травня Київ, Україна

Парламент Словенії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За таке рішення проголосували 67 депутатів, вісім висловилися проти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний словенським парламентаріям за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, продовжує зміцнюватися. Разом до правди, а отже, і відповідальності», – написав Зеленський.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, зазначив, що такий крок досягає двох речей: пам'яті та справедливості.

"Пам'ять - це повага до мільйонів безневинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися", - наголосив чиновник.

За даними Інституту історії України, втрати від голоду в Українській РСР становили майже 4 млн осіб та ще 3 млн – в інших регіонах Союзу. День пам'яті жертв Голодомору в Україні відзначають у четверту суботу листопада.