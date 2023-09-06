Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

12:03 25 серпня Київ, Україна

26 країн підтримали декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України, сьогодні до декларації приєдналася Словенія.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем'єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України", - написав він.

Зеленський зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.