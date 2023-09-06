Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

26 країн підтримали декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України, сьогодні до декларації приєдналася Словенія.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.
Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки.
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