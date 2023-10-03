Словенія передала Україні достатню кількість зброї для повноцінної бригади - Шарець

Словенія надала Україні достатню кількість бронетехніки, щоб сформувати повноцінну бронетанкову бригаду, що складає приблизно 90 одиниць бронетехніки.
Про це заявив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець у рамках Варшавського безпекового форуму.
Міністр також зазначив, що влада Словенії чітко усвідомлювала, що російський лідер володимир путін міг би просунути свої амбіції ще далі, якби не був зупинений в Україні.
За його словами, на тлі поточної ситуації двері в НАТО мають залишатися відчиненими, особливо для країн Західних Балкан.
За його словами, на тлі поточної ситуації двері в НАТО мають залишатися відчиненими, особливо для країн Західних Балкан.
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