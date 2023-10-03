Словенія передала Україні достатню кількість зброї для повноцінної бригади - Шарець

18:00 03 жовтня Київ, Україна

Словенія надала Україні достатню кількість бронетехніки, щоб сформувати повноцінну бронетанкову бригаду, що складає приблизно 90 одиниць бронетехніки.

Про це заявив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець у рамках Варшавського безпекового форуму.

"Словенія була однією з перших країн, яка надала допомогу Україні. Ми надали їй техніку на рівні бронетанкової бригади", - наголосив він.

Міністр також зазначив, що влада Словенії чітко усвідомлювала, що російський лідер володимир путін міг би просунути свої амбіції ще далі, якби не був зупинений в Україні.



За його словами, на тлі поточної ситуації двері в НАТО мають залишатися відчиненими, особливо для країн Західних Балкан.