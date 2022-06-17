Словенія передала Україні 35 БМП, автомати та пропонує навчання

19:28 17 червня Київ, Україна

Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 бойових машин піхоти.



Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець.



За його словами, наразі Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї в ці дні ще триває.



Щодо нових поставок зброї, то Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на даний момент.



За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктажем чи навчанням для українських військ на словенській землі.



Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти – а не лише не програти.