Словаччина виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні

09:41 05 жовтня Київ, Україна

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні через результати парламентських виборів у країні, де перемогла проросійська партія.



Про це пише словацький портал Dennik N.



Як зазначає видання, словацьке Міноборони розглядає можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги. Київ міг би отримати її під час головування уряду Людовіта Одора, але президентка Чапутова, яка несе політичну відповідальність за Кабмін Словаччини, виступила проти.



У коментарі Dennik N речник президентки Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer обіцяв виборцям "жодної кулі для України".



Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".