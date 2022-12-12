Словаччина веде переговори щодо відправки в Україну МіГ-29

14:13 12 грудня Київ, Україна

Словаччина готова відправити в Україну винищувачі МіГ-29, але ще цього не зробила. Міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер повідомив, що це питання докладно обговорювалося із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами НАТО про те, як це зробити. І 8 грудня ми мали дуже змістовну розмову з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президенту, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", — сказав Качер.

Глава МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила "кілька тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі.

"Але і з президентом Зеленським ми теж обговорили це досить докладно. І я думаю, що я маю тримати в таємниці, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу". Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тому я дуже оптимістичний, гадаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.

У листопаді 2022-го уряд Словаччини передав Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1. А влітку Словаччина передала Україні самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Керівництво Словаччини від початку повномасштабної війни висловлює підтримку Україні, допомагає зброєю, боєприпасами та засуджує дії росії.