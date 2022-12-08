Словаччина погодила новий пакет допомоги Україні

Влада Словаччини схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Пакет містить боєприпаси, у тому числі великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.
Про це заявив міністр закордонних справ Растислав Качер на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції у Києві 8 грудня.
Про це заявив міністр закордонних справ Растислав Качер на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції у Києві 8 грудня.
За його словами, Словаччина продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні та зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.
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