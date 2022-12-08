Словаччина погодила новий пакет допомоги Україні

17:17 08 грудня Київ, Україна

Влада Словаччини схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Пакет містить боєприпаси, у тому числі великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.



Про це заявив міністр закордонних справ Растислав Качер на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції у Києві 8 грудня.

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, зокрема, великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження”, – зазначив Качер.

За його словами, Словаччина продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні та зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.