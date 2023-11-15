Словаччина профінансує виготовлення машин розмінування для України

10:34 15 листопада Київ, Україна

Словаччина не надаватиме військової допомоги Україні, але дотримуватиметься контрактів на постачання зброї на рівні приватних компаній і продовжить гуманітарну допомогу, зокрема, профінансує виготовлення двох машин розмінування Božena-4.

Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє словацьке інформаційне агентство TASR.



За словами Бланара, Словаччина хоче допомогти українцям узимку гуманітарною допомогою та у розмінуванні. Він підкреслив, що Словаччина хоче допомогти українцям узимку та орієнтувати свою гуманітарну допомогу саме на це. Є також пропозиція про розмінування, в якому словацька армія має багатий досвід.

"Словацька Республіка профінансує виготовлення для української сторони двох засобів розмінування Bozena IV, які мають надійти на озброєння на Херсонщині на початку наступного року", - сказав Бланар.

Глава МЗС також повторив слова прем'єр-міністра Роберта Фіцо про те, що словацький уряд не допомагатиме Україні у військовому плані, проте не завадить приватним компаніям надавати зброю Україні.