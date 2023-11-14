Словаччина припиняє військову допомогу Україні – міністр оборони

17:01 14 листопада Київ, Україна

На зустрічі в Брюсселі міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу про рішення уряду припинити передачу військової допомоги Києву зі своїх складів. Тим не менш, він наголосив, що Словаччина готова надати Україні різноманітну гуманітарну, цивільну та технічну нелетальну допомогу.



Мета нового уряду Словаччини, за словами міністра, полягає у зміцненні потенціалу та можливостей збройних сил країни для забезпечення безпеки громадян та держави. Водночас процес модернізації буде спрямований на мінімізацію ризиків для життя військовослужбовців.



Каліняк наголосив, що Словаччина залишається відповідальним партнером, готовим до розвитку можливостей на індивідуальному та колективному рівнях. Під час зустрічі підтверджено, що НАТО та Словацька Республіка продовжуватимуть зміцнювати боєздатність, здатність до розгортання та оперативну сумісність збройних сил.