Словаччина вимагає від Росії скоротити персонал посольства на 35 осіб

19:17 30 березня Київ, Україна

Влада Словаччини вимагає від Росії скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб, повідомляє Reuters з посиланням на МЗС республіки.





Відповідну ноту у МЗС Словаччини вручили російському послу Ігорю Братчикову. Його викликали до міністерства після того, як силові структури встановили, що діяльність одного з російських дипломатів порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. Про що саме йдеться, у МЗС не пояснили.



За даними словацьких ЗМІ, вимога МЗС означає, що штат російського посольства буде скорочено вдвічі. Коментарів з російської сторони поки що не надходило.

У середині березня Словаччина вже надсилала співробітників російського посольства.. Персонами нон грата були оголошені три російські дипломати, які також порушили Віденську конвенцію дипломатичних відносин.