Словаччина передасть Україні озброєння

14:37 30 травня Київ, Україна

Словаччина передасть Україні вісім САУ Zuzana 2.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що його країна передасть Україні 8 самохідних гаубиць Zuzana 2.



Ярослав Надь підтвердив, що українські військові зараз навчаються на самохідній гаубиці Zuzana 2 калібру 155 мм, яка виробляється у Словаччині. За його словами, загалом його країна передасть Україні 8 таких установок.



Zuzana 2 – це самохідна установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом. У 2018 році Словаччина замовила 25 установок Zuzana 2, а перші артилерійські машини були передані словацькій армії у липні 2021 року.



Вони мали замінити попередній варіант, підвищивши вогнездатність словацьких артилеристів. Передача частини в Україну може вплинути на план постачання місцевої армії.



Вартість установок не наводиться. Але протягом чотирьох років словацька армія також придбала Zuzana 2 і за 25 одиниць тоді було заплачено 172 мільйони євро, тобто близько 7 мільйонів за штуку.



Раніше повідомлялося, що українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.